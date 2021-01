Actualizada 13/01/2021 a las 17:03

Una cosa es criticar cuando se está en la oposición y otra estando ya en el Gobierno desaparecer cuando se presenta un problema crítico como la gestión de la pandemia o complejo como es afrontar las consecuencias de la última gran nevada. La memoria retrata el presente de algunos políticos a partir de sus palabras de antaño. En enero de 2018, Pedro Sánchez, desde la oposición, denunciaba la “Ineptitud y la falta del responsabilidad del Gobierno (Rajoy) por no prever las consecuencias del temporal”. Y Pablo Iglesias por las mismas fechas iba más lejos escribiendo: “Muchos vivas al Rey y mucha bandera, pero la corrupción y la incompetencia son la realidad del Gobierno. Pediremos la comparecencia del ministro de Fomento para que explique lo ocurrido en el AP-6”. ¿Alguien le ha visto estos días interesándose por los problemas creados por la gran nevada o el avance imparable de la tercera ola de la pandemia? Está desaparecido. En política, ofrecer soluciones para los problemas es tarea compleja. Es mucho más fácil hacer demagogia, recurso para el que algunos están muy dotados. La falta de presencia pública de Iglesias cuando hay problemas va camino de ser tendencia. Fue muy llamativa su desaparición del escenario público durante los primeros meses de la pandemia. Su hábitat son los platós de televisión amigos donde no hacen preguntas incómodas y se puede sembrar cizaña. La pandemia en general y la gran nevada en particular están teniendo un único aspecto positivo. Están radiografiando el comportamiento en general de los políticos y en particular el de nuestra sociedad. Vemos con admiración al personal sanitario y a los militares de la UME desviviéndose para atender lo más urgente. Mientras tanto, asistimos perplejos al debate entre las autoridades acerca de la conveniencia o no de declarar a Madrid zona catastrófica. ¿Por qué se demora? Pues porque la mencionada declaración aparejaría exenciones de impuestos y ayudas y créditos a particulares y empresas. Y ahí interviene la política. La peor manifestación de la política. La que mira el color de la administración que solicita la declaración de zona catastrófica.