Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

He visto estos días varios capítulos de la serie Los Durrell, adaptación de la novela Mi familia y otros animales, un título perfecto que no se comprende por qué no se ha mantenido. Recuerdo que ese libro, que tuvo un gran éxito, cuenta la vida en Corfú de una familia muy particular, una madre con sus hijos que huyen de una Inglaterra plomiza y agobiante y encuentran un paraíso en el mediterráneo -estamos en los años 30-. Son los recuerdos de niñez de Gerald, el menor de los Durrell -apasionado