Actualizada 07/01/2021 a las 06:00

Una lectora de Diario de Navarra, y también mía; -por cierto, la lectora que cualquier escritor me envidiaría-, se sorprende de mi querencia por el Segundo Ensanche, ya que a su entender este deja mucho que desear. Le doy toda la razón en cuanto al tráfico y la escasez de plazas de aparcamiento. Nosotros, como el resto de vecinos, damos muchas desesperantes vueltas para dejar el coche, pero lo cierto es que siempre aparcamos, que todavía no hemos tenido que hacerlo en Lezkairu o Burlada. Pero me