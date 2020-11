Actualizada 07/11/2020 a las 06:00

Según las últimas noticias, Biden ganará las elecciones. Adiós a una de nuestras peores pesadillas, pues. Pero los últimos coletazos del loco de la laca hacen temer que todavía tendremos Trump para rato, no en la Casa Blanca pero sí en otras plataformas, políticas o no, donde pueda esparcir sus embustes a diestro y siniestro. A juzgar por lo apretado del recuento final, seguidores no le van a faltar. Que la presidencia de un país con 330 millones de habitantes se acabe decidiendo merced a uno