Máxima preocupación por el avance de la covid

Actualizada 11/10/2020 a las 06:00

El virus no da tregua. Por tercer día consecutivo, Navarra ha vuelto a superar los 400 nuevos casos positivos por coronavirus, marcando una nueva cifra de récord, 463, que rompe el techo del día anterior. Además, se registraron tres nuevos fallecimientos, con lo que los decesos continúan, y suman ya 613. La situación es realmente inquietante y genera una lógica preocupación en el Gobierno y en el conjunto de la ciudadanía. Lejos de consolidarse la estabilización que se intuía al comienzo de esta semana, y que llevó a la consejera Santos Induráin a apuntar que Navarra se encontraba en situación de meseta, el avance del virus sigue creciendo de manera imparable. Como muestra, el índice de positivos en las pruebas PCR, que en la última jornada fue del 17,9%, cuando otros días no alcanza el 10%. A las medidas de prevención dictadas para el conjunto de la Comunidad foral, el Gobierno ha añadido otras más restrictivas en una docena de localidades navarras para detener la expansión del virus. Pero a la vista de los datos, y de la gravedad del momento, no es descartable que la situación lleve al Ejecutivo de Chivite a adoptar nuevas medidas para tratar de frenar la curva ascendente de contagios. Pero para que cualquier medida sea efectiva es necesaria sobre todo la responsabilidad social. Los ciudadanos son perfectamente conocedores a estas alturas de cómo deben actuar para evitar la propagación del virus. El director general de Salud, Carlos Artundo, volvió a insistir ayer en la importancia de restringir las reuniones sociales y familiares “lo máximo posible”. Los datos demuestran que la mayoría de los contagios se producen en estos ámbitos, una realidad sobre la que las autoridades sanitarias vienen insistiendo desde hace tiempo. Bajar la cifra de contagios debe ser ahora la máxima prioridad, ya que compromete un sistema asistencial castigado por la crudeza y duración de la crisis sanitaria. La fotografía reviste la suficiente gravedad, y es necesario atender las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Ayudar a revertir la situación va a requerir del compromiso de todos.