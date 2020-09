Mascarillas, geles y clases de gimnasia

Actualizada 12/09/2020 a las 16:00

M i madre me llama al móvil y, como siempre, me pregunta si estoy libre. Como dice que ando tan liada... Pero sí, en ese momento, puedo hablar. Me acabo de sentar en el coche pero aún no he metido la llave en el contacto. Me quito la mascarilla para que me oiga mejor y desinfecto la pantalla de mi teléfono con el gel hidroalcohólico que guardo siempre en el bolso. Es que me acabo de comprar un cargador (mis hijos siempre me los pierden) y el señor del ‘chino’, muy amable, ha cogido mi teléfono p