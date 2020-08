Actualizada 27/08/2020 a las 06:00

Dicen que durante las guerras suelen aumentar las ventas de barras de labios, lo que no deja de ser sorprendente, ya que lo mismo podía ocurrir con los lápices de ojos o el maquillaje. Pero no. Los labios parecen importar mucho más en tiempos difíciles. La pandemia que ahora nos toca sufrir no es afortunadamente una guerra, pero se le asemeja bastante. Hemos vivido un confinamiento que se nos ha hecho eterno y ahora debemos salir cubiertos por mascarillas por miedo a contagiar o a ser contagiado