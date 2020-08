Del tosa, al dígame

Hubo un tiempo, y no tan lejano, en que el médico nos miraba a la cara. A veces pedía que le mostráramos la lengua, o nos decía: tosa, mientras nos auscultaba. Más tarde, con el progreso de la informática el ordenador pasó a sustituir a nuestro rostro, y la pantalla acaparó por completo la atención del médico, por lo que podíamos acudir con gran hinchazón en los carrillos sin que eso lo alertara de posibles desarreglos en nuestro organismo porque lo que no salía en el ordenador no existía.