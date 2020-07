Actualizada 25/07/2020 a las 06:00

Aquel maestro del escapismo llamado Mariano Rajoy acostumbraba a quitarse de encima las preguntas embarazosas escudándose en el argumento de la inoportunidad. Eso no es lo que preocupa a los españoles, respondía, y acto seguido cambiaba de tema o daba directamente por acabada la rueda de prensa. El no tan honorable Jordi Pujol tenía la costumbre de decir “avui, aixó no toca” (hoy eso no toca) para dejar con un palmo de narices al periodista interesado en algo de lo que a él no le apetecía hablar