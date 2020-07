Sin tómbola

Actualizada 16/07/2020 a las 06:00

Este año también la Tómbola de Cáritas ha tenido que confinarse. No pudimos decir a finales de mayo: ya empiezan a montar la Tómbola ¡hay que ver lo pronto que ha pasado un año! No acudimos tempraneros a comprar algún boleto, ni fuimos en plenas fiestas para ver si había suerte con algún número. Y si no la había, qué importa, si es para Cáritas... Este año y por lo que voy leyendo en el Diario del recuerdo se cumple el 75 aniversario de su creación. Un número redondo, de los de celebrar. Y au