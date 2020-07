Los no Sanfermines

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

En Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista se ve animada a la celebración de su no cumpleaños, por iniciativa del Sombrerero Loco, la Liebre de marzo y el lirón. Una situación histriónica y unos compañeros de celebración que no tienen precio, propios de un cuento. Tampoco tiene precio el revuelo que está levantando la no celebración de las fiestas de San Fermín. Aun estando oficialmente canceladas, y aun habiendo manifestado el Ayuntamiento de Pamplona, por activa y por pasiva, q