Reflexiones de la hostelería navarra

Actualizada 09/06/2020 a las 06:00

La hostelería y el turismo ha sido un sector en constante crecimiento, para muestra un dato: desde 1999 hasta finales del 2019 el crecimiento interanual de empleo era del 2,5% de promedio, lo que indica que es un sector muy sano. El parón provocado por la pandemia lo ha dejado muy herido y maltrecho, no solo por el cierre sino también por la incertidumbre que generan normativas erráticas e incoherentes, causadas por la complicada situación en sí misma, pero también por la incapacidad de negociación con el sector del turismo a nivel nacional, sorprendiendo el escaso peso del turismo en las decisiones estratégicas de ámbito nacional pese a ser superior al 12% en PIB español. Otros países europeos ya han adoptado decisiones de gran calado para amparar al sector turístico como Italia, Francia o Alemania, cuando en todos ellos la relevancia del sector es bastante menor, estando al día de hoy a la espera de las decisiones del Gobierno español que impulsen y protejan a las más de 300.000 empresas que dan empleo a 1.700.000 trabajadores. Pero no solo eso, sino que hemos visto cómo ministros despreciaban al propio sector, lo que causa una sensación de indignación y decepción.

El propio sector ha autoregulado los protocolos de higiene y prevención del covid, tanto para clientes como para los propios trabajadores del sector, creando una plataforma de formación y certificación Hostelería Segura, con el objetivo primordial de evitar contagios y generar la confianza necesaria en el cliente. Durante el periodo de confinamiento se han realizado muchas y variadas actividades formativas con el apoyo del Servicio Navarro de Empleo y el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, lo que redundará en un sector más y mejor preparado. Tras dos semanas con las terrazas o parte del interior en funcionamiento vemos que no se ha detectado un rebrote de contagios, lo que añadido a la buena aceptación por parte de la clientela pese a las preceptivas medidas de seguridad, nos genera unas buenas e ilusionantes sensaciones.

Seguimos pendientes de una clara y necesaria regulación de los ERTEs, existiendo dudas en su contenido y en su ámbito temporal, así como seguimos reivindicando la homogeneización europea del concepto “distancia interpersonal”, ya que España exigiendo dos metros no sigue los criterios de la OMS, por lo que el país está en situación clara de pérdida de competitividad en relación a países competidores como Italia o Francia que exigen un metro de distancia interpersonal. Si continuase durante más tiempo la exigencia de tal distancia interpersonal impediría que el sector de la restauración, ya sean bares o restaurantes, recuperasen cierta normalidad continuando en pérdidas.

Al igual que está ocurriendo en Francia, Grecia o Italia, exigimos que tanto el Gobierno nacional como el autonómico dote al sector de unas ayudas serias y contundentes, desconociendo en qué medida se ayudará al sector en el supuesto que se haga. Como una muestra más de incertidumbre del sector turístico español, diremos que Francia apoyará con 18.000 millones, Italia con 55.000 millones y Grecia con 24.000, nosotros seguimos esperando.

Como medidas de reactivación hemos propuesto nueve medidas al Gobierno de Navarra junto a la Asociación de Bodegas de Navarra: 1) Ayudas directas al sector de la Hostelería/Turismo/Enoturismo; 2) Ayudas para la adaptación de los establecimientos a la “nueva normalidad”; 3) Ayudas directas al sector bodeguero empresarial; 4) Reducción del IVA al sector; 5) Tarjetas de consumo Caixabank y Caja Rural de Navarra; 6) Promoción de eventos culturales; 7) Digitalización; 8) Ayudas para un proyecto de test preventivo a turistas y trabajadores; y 9) Ayudas para el desarrollo de proyectos hosteleros y culturales en espacios públicos.

Pretendemos la reactivación del consumo pero no solo en el sector del turismo, sino en toda la cadena alimentaria que con el cierre del canal HORECA ha sufrido mucho, debiendo potenciar el consumo del producto local. El sector ha desarrollado un nuevo modelo de negocio, el Delivery, sistema de distribución que ya existía, pero implantando otro tipo de servicio, de mayor calidad y aumentando su abanico, que viendo sus resultados se mantendrá en el tiempo incluso superando las consecuencias de la pandemia.

Estando a la espera de la apertura de la movilidad, algo indispensable para la activación del sector turístico, estamos convencidos que Navarra es un referente como destino seguro por su baja densidad poblacional, espacios turísticos amplios, por su reputada sanidad pública y privada, por lo que tras recuperar cierta normalidad el sector navarro saldrá adelante.

En todo caso, necesitaremos de la colaboración de la clientela, para con responsabilidad y tranquilidad, vayamos activando nuestra vida, no una nueva o diferente, sino nuestra vida, aquella donde se une el disfrute de la hostelería con la vida social, donde la gastronomía o el turismo no son válidos por síi mismos si no lo hacemos junto al resto de la sociedad.



Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería de Navarra