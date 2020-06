01/06/2020

Hubo una sesión de gran bronca en el Congreso, los puñales se blandieron en el aire junto con palabras gruesas, adjetivos hirientes, descalificaciones personales; los cronistas hablaban de crispación, de bandos irreconciliables, de izquierdas y derechas, y yo me acordé de Pla, que decía que no hay nada más parecido a un político de derechas que uno de izquierdas, no en vano ese mismo día se hizo público que ENAGAS, empresa energética de primera fila, acordaba ampliar su Consejo de Administración de 13 a 16 miembros -parece que los tiempos están para no reparar en gastos- y fichaba a los ex ministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como a otro afín a Podemos. Los recién fichados percibirán por su asistencia al Consejo un mínimo de 160.000 € al año. También es mala suerte que se haga público este momio justo ahora, cuando miles de autónomos están en la ruina, los pagos de los ERTES no terminan de llegar, nos jugamos el apoyo a Europa, y hay colas en los comedores sociales, pero no existe la felicidad completa. Estos consejeros se suman a otros ex altos cargos políticos, del PP en este caso, por lo que la mayoría el Consejo de esta empresa la forman ya expolíticos. Hay para todos. Así vemos que quienes se rasgaban las vestiduras con estas puertas giratorias, cuando puede hacerlo, no tienen problema. Esta es la manera de entender la política a la española, donde solo nos escandaliza de verdad algo si lo hace el rival, mientras se disculpa a los nuestros, y el debate parece un combate de hooligans. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en hacer algo frente a lo que se nos viene encima, pero por la mañana tenemos bronca, y a media tarde, el mismo día, en la Comisión que debe diseñar la reconstrucción del país, el vice de un gobierno que no da una y tiene desconcertados hasta a los suyos, llama golpista a un diputado y luego le dice que cuando se vaya cierre la puerta. Esta Comisión iban a ser como los pactos de la Moncloa, dijeron. En cuanto a ENAGAS, ha justificado los nuevos fichajes por “el valor añadido que aportan frente al Covid 19”, sin que nadie, tal vez por pasmo o cansancio, haya dicho nada.