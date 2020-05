28/05/2020

En el primer día de luto oficial decretado en España por los fallecidos por coronavirus, la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los diputados resultó agria e impropia de unos representantes políticos. Las explicaciones poco convincentes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a revelar información sobre la investigación judicial del 8-M, provocó los ataques verbales de los portavoces del PP, Vox y Cs, que pidieron la dimisión del ministro. “Arbitrario”, “villano”, “vengativo” e “irresponsable” fueron algunas de los calificativos que le arrojaron al ministro, que siguió defendiendo su “remodelación de equipos” en Interior como justificación del cese. Sin embargo, el tono ácido subió todavía más cuando la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo se refirió al padre de Pablo Iglesias como un “terrorista”, después de que el vicepresidente del Gobierno se dirigiera a la portavoz del PP como “señora marquesa”, tratando de deslegitimar su discurso. Este tipo de debates, sin medida ni límites, cuando la sociedad española está sufriendo una crisis sanitaria y económica inéditas por su gravedad, desprestigia a una clase política que parece seguir en un mundo aparte, desconectado de la realidad que percibe la ciudadanía. Los últimos datos oficiales aportados por las autoridades sanitarias nos dejan un balance de 27.118 fallecidos a causa del covid-19 y más de 236.000 contagiados. La dudosa gestión del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, sus errores y la falta de transparencia no tendría que derivar en un enfrentamiento sin cuartel entre los representantes públicos. Es en este momento cuando se espera de los principales partidos de este país, altura y compromiso para salir de la mejor manera posible de este agujero que ha provocado la pandemia. No lograrán recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos si no empujan todos en la misma dirección. El camino va a ser más largo de lo que el propio Gobierno transmite, y lo será más todavía si los grupos políticos no dejan al margen sus intereses espurios y partidistas.