Ahora que el aplauso mengua

24/05/2020 a las 20:20

Faltaba un minuto y nos apresuramos en cumplir un ritual mecánico como el de la limpieza de dientes tras cada comida. Abrir la puerta, salir al balcón y recitar un día más las instrucciones: niños, ahora no se grita; tampoco se canta; tampoco se patea el balón. Ahora se respeta. Ahora se aplaude. Pero no. Algo pasaba porque, precisamente, no pasaba nada. No había vecinos en otros balcones, a lo sumo una de dos portales más allá asomándose entre sus cortinas. Entonces ¿ya no?, nos preguntamos. En