Ozono sí, ozono no

20/05/2020 a las 06:00

Los biocidas destruyen organismos nocivos y son muy necesarios, pero no podemos comprometer nuestra salud por usarlos de forma incorrecta. La ECHA es el organismo europeo de control de productos químicos en relación a su uso seguro, junto a los estados miembros.

Antes, las sustancias químicas se ponían en el mercado sin filtro, pero tras regularse a nivel europeo el fabricante tiene que demostrar a través de estudios de toxicidad, que la sustancia es segura. El problema es poder evaluarlas todas, ya que cuando salió esta legislación ya había muchos biocidas en el mercado. ¿Qué paso con estas sustancias? Pues que se respetaron hasta poder evaluarlas por la agencia una a una, siempre que algún fabricante se responsabilizara de presentar los estudios; si no se retirarían del mercado.

Esto lo explico porque precisamente el ozono era uno de esos biocidas que al estar en el mercado se respetó, previa notificación al Ministerio de Sanidad, estando actualmente sometido a revisión por Alemania y Holanda. En la notificación se especificó su función biocida, pero no está aprobado como sustancia activa en Europa porque no se ha evaluado. En las condiciones actuales debe utilizarse según lo establecido por el proveedor, bajo su responsabilidad, hasta su autorización final, ya que al estar bajo evaluación, en lo que se denomina periodo transitorio, no disponen de etiquetado armonizado que avise de su peligrosidad y usos, aunque se advierte de que no se puede aplicar en presencia de personas. Los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados y al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. Si es eficaz con el virus no se sabe aún y en la autorización de la sustancia activa, quedará reflejado este punto. Tendrán en cuenta los estudios de los efectos virucidas incluidos en el expediente y realizarán las comprobaciones que estimen oportunas. A veces es difícil responder de manera categórica a la pregunta de si una sustancia es segura o no, ya que depende de su cantidad, acceso al organismo y el tiempo de exposición, pero de los estudios realizados hasta el momento parece deducirse que las dosis que pueden tener efecto frente a virus, si lo tiene, son muy elevadas y de riesgo, pero habrá que esperar a la evaluación europea. Por ello, decir en este momento que es virucida y activo frente al covid no es correcto, ya que no se ha aprobado y no está en el listado de virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.

La OMS lo que dice es que es activo en aguas, lo que no es el tema, ya que se está aplicando en aire. Lo que sí sabemos es que es un potente oxidante, irritante, que no debe inhalarse, puede causar quemaduras y daño ocular, así como daño a otros órganos en función de su dosis; y las precauciones, etiquetado, dosis y escenarios de exposición se conocerán cuando se realice la evaluación final.

Por ello, la situación es un poco peculiar pero lo que está claro es que actualmente no existe ningún producto virucida, ni este ni ningún otro, que esté autorizado para su uso sobre las personas o en ambientes que pueda respirar y por tanto una técnica de aplicación que lo difunda en el ambiente no estaría autorizada. A eso hay que atenerse, y analizar los pros y contras y respetar los usos.

Teresa Ferrer Gimeno, jefa de Sección de Sanidad Ambiental