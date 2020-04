13/04/2020 a las 06:00

Calendario de las últimas campañas de la Declaración de la Renta en Navarra. Años 2015, 2016, 2017 y 2018; fechas de inicio de las campañas: 7/4, 6/4, 10/4 y 4/4, respectivamente. Campaña de la Renta 2019; fecha de inicio, 6/5. Un mes más tarde. Sin ninguna explicación. Sin ningún argumento. En la campaña del año pasado, el 57 % de las declaraciones realizadas fueron a devolver, y se abonaron en concreto 65,7 millones de euros a 145.000 contribuyentes, dinero que, millón arriba millón abajo, el Gobierno de Navarra, con la excusa del coronavirus, retendrá este año en su cuenta un mes más perjudicando a los contribuyentes cuya declaración sea “a devolver”. Seguro que el pago de nóminas de la escandalosa macroestructura gestada por el “gobierno de progreso” (PSOE, Geroa Bai y Podemos) no ha sufrido ninguna demora.



A fecha 1 de abril eran 22.000 trabajadores navarros los afectados por ERTEs; ERTEs muchos de ellos sin resolver por parte del Gobierno de Navarra a pesar de que, según nos han dicho, han redoblado el personal para tramitarlos; ERTEs por los que, en caso de ser aceptados, muchos de los trabajadores percibirán una retribución ridícula ya que, a pesar de que han intentado engañarnos con la literatura del 70 % de la base reguladora, en muchos casos la retribución final no tendrá nada que ver con ese porcentaje teniendo en cuenta que la ley marca una retribución máxima.



¿Y qué decir de los autónomos? Algunos han pagado por la cuota del mes de marzo más de lo que realmente van a percibir por su ERTE. En Navarra en concreto, y gracias a una iniciativa de Navarra Suma, apoyada por Bildu, los autónomos recibirán una ayuda de hasta 650 € siempre que justifiquen la caída de su facturación. ¡De nada!, gobierno progresista de PSOE, Geroa Bai y Podemos.



Y vuelvo al tema de la campaña de la Declaración de la Renta de este año. En el País Vasco, en las tres provincias, la campaña ha empezado y/o empieza los días 2, 6 y 15 de abril; y en el resto de España, el 1 de abril. Pero en Navarra, que desde el gobierno progresista de Uxue Barkos tenemos la peor fiscalidad de España, nos añaden, además, el castigo del retraso de un mes en el inicio de la campaña, hecho que supone que los contribuyentes con resultado “a devolver”, y en una situación económica complicada, verán retrasada su devolución; devolución que seguro a muchos les ayudará a aliviar una economía precaria que empiezan a arrastrar desde la declaración del estado de alarma. Porque mucho presumir el Gobierno de Navarra del remanente de tesorería, pero a la hora de la verdad sólo ha servido para lucir el dato en los discursos y no para cumplir con un calendario fiscal que durante años se ha mantenido.



Cabría recordar que una declaración “a devolver” no supone ninguna dádiva por parte de Hacienda, sino que el contribuyente en cuestión ha estado anticipando durante el año más importe del que debiera. Harta estoy de que cada año, cuando se inicia la campaña de la Renta y el gobierno de turno comunica los millones que va a proceder a devolver, intenten vendernos a los ciudadanos poco menos que Hacienda va a gratificar a algunos con una paga extra. Y así como a los contribuyentes con derecho a devolución se les ha anunciado que se procederá a la misma un mes más tarde de lo habitual, el Gobierno de Navarra no ha hecho ninguna referencia a los plazos de pago de las declaraciones “a pagar”, y no será por falta de verborrea, pero en este caso no han concretado, así que sólo faltaría que la demora sólo recayera en los contribuyentes “a devolver” y los contribuyentes “a pagar” estén obligados a cumplir los plazos habituales.



Eso sí, el Gobierno de Navarra ha tenido la desfachatez de insistir en “su compromiso de cumplir ágilmente con sus obligaciones de pago a aquellos y aquellas contribuyentes que tengan derecho a devolución”. ¿Qué entienden por agilidad teniendo en cuenta que ya han decretado un mes de retraso en las devoluciones? ¡Trileros!



Y así todo. Mentira tras mentira; manipulación tras manipulación; asfixia tras asfixia a los trabajadores; y cacicada tras cacicada. Y encima tener que soportar esos eslóganes estúpidos repetidos por Pedro Sánchez en sus homilías sabatinas del tipo “este virus lo paramos unidos” y el latiguillo podemita del “escudo social” con el que nos van a machacar durante mucho tiempo para justificar todas las tropelías que están haciendo vía decreto. ¡Agggg! No puedo.



Chon Latienda. Comentarista política.