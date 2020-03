16/03/2020 a las 06:00

De todos los mensajes que menudean estos días aciagos en la red y que se propagan como un virus, me ha gustado ese en que una serie de médicos nos piden que nos quedemos en casa. Que no demos la lata sin razón. Que no acudamos a los hospitales si no es necesario. Que no demos codazos para ser los primeros. Quédate en casa, es el mensaje. Déjanos trabajar y ayudar. Ya lo dijo Pascal: todas las desgracias de los hombres se derivan de no ser capaz de estar tranquilamente en casa y solo en una habi

