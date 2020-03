Feminismo real

08/03/2020 a las 06:00

En estos días, semanas, donde nos han bombardeado con artículos, noticias, reportajes sobre el Día de la Mujer, el feminismo, etc., tengo que admitir que yo sólo podía pensar en una cosa: ojalá en unos años no tengamos que salir a la calle hombres y mujeres el 8 de marzo para reivindicar el feminismo, para reivindicar la igualdad. Ojalá llegue el día en que nadie tenga que plantearse si hombres y mujeres somos iguales porque en realidad, ya lo seamos. Ojalá. Soy una persona optimista, que sabe lo que es caerse y levantarse. Por eso mismo sé lo que cuesta hacerte tu espacio, sé lo que cuesta el reconocimiento, sé lo que cuesta ejercer tu libertad y sé lo que cuesta creerte que eres libre.

El feminismo es importantísimo en la actualidad. Es un motor imparable y un escenario en el que todas las mujeres tenemos nuestro espacio. Está bien no reconocerse entre las llamadas “feminazis”, está bien no dar la razón a determinados partidos políticos populistas y de extremo. Todo está bien. Porque todas queremos lo mismo, la igualdad. ¿Que los modos de algunos colectivos no nos gustan? Cierto, a mí, personalmente, me espantan. Pero en esta situación, que cada uno aporte lo que pueda, no me voy a poner tiquismiquis.

Sinceramente, no conozco a nadie que no sea feminista. No conozco a nadie que no crea que hombres y mujeres somos iguales en derechos y obligaciones. Pero no tenemos una igualdad real en nuestra sociedad, no la hay aún. ¿A qué hombre le preguntan por su horario laboral, por la conciliación? ¿A qué hombre le plantean si va a dejar de trabajar para atender a su hijo?

Hemos avanzado mucho, pero queda mucho camino aún por recorrer. Un camino que recorreremos todos juntos con firmeza, con convicción, con ilusión y sin dar ni un paso atrás. Y digo todos juntos porque jamás alcanzaremos la igualdad si dejamos a los hombres fuera de la ecuación. Jamás. Esto es un trabajo de concienciación de hombres y mujeres, de ambos, si no, no lo conseguiremos. Además de que son imprescindibles es que no tiene ningún sentido trabajar por la igualdad y dejar al 50% de la población fuera de esa igualdad.

La base del movimiento feminista es la educación. Una educación en igualdad, basada en la libertad, en el respeto y alineada con los tiempos que vivimos. Las niñas deben saber que su potencial, su trabajo y su tesón son los que determinarán su futuro profesional. Al igual que los niños. Y que ambos pueden ser libres en todos los niveles de su vida.

Ese es el concepto: la libertad. Saber que eres libre para elegir qué vida quieres vivir. A nivel profesional y a nivel personal. Saber que nadie debe darte permiso para decidir incorporarte a tu trabajo o quedarte en casa cuidando a tu bebé, que nadie debe permitirte o no practicar tus aficiones, que nadie debe aprobar tu entorno social. Cada uno somos libres para escoger por dónde queremos ir. Hombres y mujeres. Y nos encontraremos a través del respeto y de la tolerancia.

La presencia de mujeres en la vida política es real, evidente y se puede afirmar que en muchos aspectos han contribuido a mejorar notablemente el día a día político. Avanzaremos más en este sentido, en breve tendremos a la primera presidenta de un partido político nacional, Ciudadanos, en nuestra democracia moderna. Se acabarán esos debates donde cinco hombres hablen de la presencia y de la importancia de las mujeres. Será el principio de un cambio, estaremos, de verdad, en primera línea. En los Consejos de Administración de las empresas cada vez hay más presencia femenina, aunque aquí aún queda mucho trecho por recorrer. Las universidades cuentan con una presencia femenina importantísima y estas mujeres ocuparán su espacio en esos Consejos de administración anteriormente mencionados, es cuestión de tiempo. En el mundo de la cultura hemos avanzado mucho y seguiremos alcanzando cotas más altas. En el Deporte por fin hablamos de deporte femenino y más que se hablará. El mundo de la Justicia va más lento, pero avanza, ahí tenemos trabajo pendiente.

Nosotras hemos conseguido mucho, y todo nos lo merecíamos. Pero nos merecemos más, nos merecemos nuestro sitio, como ellos se merecen y tienen el suyo. Ahora somos más, somos mayoría los hombres y las mujeres realmente concienciados con la gran importancia que tiene para toda la sociedad, trabajar por la igualdad real. Y en ello estamos y estaremos, nuestro futuro será imparable.

Ruth Goñi Sarriés

Senadora por Navarra de Ciudadanos