07/03/2020 a las 06:00

Hasta hace no mucho tiempo el hablante medio sentía sobre su cabeza el peso de una norma culta tiránica que le hacía ir por la vida inseguro y acomplejado. El deseo de no parecer un patán hacía que la gente observara las reglas gramaticales y cuidara la propiedad léxica como quien modera la velocidad en la carretera, menos por respeto del código que por temor a las multas. De aquel trato reverencial profesado a la lengua hemos pasado al desdén absoluto. No se sabe cuándo ni por qué se produjo es