Sobre el pin parental

30/01/2020 a las 06:00

Me resulta evidente que todos los padres y madres que hemos escogido que nuestros hijos no estudien religión en el colegio hemos ejercitado un derecho equivalente al del polémico “pin parental”. Quienes defendían hace 40 años que el estudio de la religión católica no fuese materia obligada para todo el mundo apelaron, en efecto, al argumento de que aquella no era una ciencia ni una creencia unánime, compartida por todos los ciudadanos, y que por lo tanto su aprendizaje no podía ser imperativo. N

Selección DN+