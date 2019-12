La amenaza del jabalí

23/12/2019 a las 06:00

Nevó en los montes hace unos días, el otoño se recrudeció y apuntó al invierno justo cuando vinieron por aquí los de la cumbre del clima, como si el mismo clima quisiera jugar con ellos, como hace habitualmente con todos, y yo me quedé frustrado sin pisar la nieve por no estar en condiciones todavía, y me consolé con un librito, una tesela -así se llama una pequeña pieza de un mosaico, y por extensión un fragmento de una obra- de la Marcha de los diez mil, de Jenofonte, la Anábasis, porque en co

Selección DN+