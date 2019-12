Las 'txapuzas' de Bildu

19/12/2019 a las 06:00

Cuando están en la oposición, prometen una forma diferente de gobernar y de gestionar el dinero público, pero la cuestión es que, cuando acceden al poder en instituciones importantes, cuatro años después, ya no repiten. Por algo será. Hablo de Bildu, ese partido destinado a cambiar la vida de los vascos y de las vascas que, aún creyéndose tan “cercanos al pueblo”, no se han enterado que al ciudadano le importa más no tropezarse con el adoquín en mal estado, que la presencia de la bandera español

