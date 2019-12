16/12/2019 a las 06:00

Monté en el bus para volver a casa, y también lo hizo un chico con síndrome de Down, lo que es habitual en esa parada donde suelen ser muchos más -tienen por ahí un centro- los que suben y se ponen a hablar entre ellos, se dirigen al conductor, cambian de sitio, observan a alguien sin disimulo, preguntan, no paran. Se diría que en su mundo no hay tanta prevención, tanta distancia, que hay menos barreras. Luego subió una chica muy joven con una silleta en la que dormía un bebe -algo que no abunda

