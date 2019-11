23/11/2019 a las 06:00

El tópico optimista del que el diálogo lo arregla todo (o, en su versión popular, “hablando se entiende la gente”) ha quedado tan confirmado como desmentido por la experiencia. A veces ocurre lo contrario, que el diálogo consiste en un encuentro de besugos a cuyo término las posturas quedan más distanciadas de lo que estaban. No puede hablarse de diálogo cuando las propuestas de partida son irreconciliables, cuando los interlocutores hablan idiomas distintos y no se les ha ocurrido co

Etiquetas José María Romera

Selección DN+