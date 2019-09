Zapping digital: ¿consumimos lo que realmente queremos?

29/09/2019 a las 20:20

El zapping ya no es lo que era. Ahora es digital. No solo va de mandos, sino de clics en diferentes pantallas ya sea con contenido social, series, vídeos, canciones o noticias. Pero ¿consumimos lo que realmente queremos? Sofá, televisión, mando y zapping. ¿Cuánto tiempo hace que no zapeas? Sí, eso de cambiar de canal en canal viendo un poquito de cada programa, o aquello de cambiar de canal cuando llega la publicidad para ver el programa de otra cadena de televisión. ¿Mucho? ¿Te dis

Selección DN+