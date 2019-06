23/06/2019 a las 13:50

QUE no, que no, que normal no es. Por mucho que se empeñen sus promotores en venderlo así. ¿Es normal que uno tenga que pagar por invertir su dinero en vez de cobrar intereses y por culpa de un tipos de interés por los suelos? No. Pero hoy sucede. ¿Y es normal que qué el PSN se empeñe en pactar un nuevo cuatripartito que queda en manos de los votos de Bildu en vez de asegurar una mayoría centrada con Navarra Suma? Pues tampoco. Pero también vamos a verlo. Tiempos donde el sentido común

Etiquetas Miguel Ángel Riezu

Selección DN+