Verdades como puños y rosas

09/06/2019 a las 06:00

¿Qué político no ha dicho alguna vez que “no todo vale en política”? ¿Qué político no ha hecho alguna vez todo lo posible para que todo pueda valer en política? En la vida política lo primero es la convivencia democrática y los fundamentos que la sostienen: valores, instituciones, símbolos, usos y costumbres democráticos, etc. Subordinada a todo ello está la posición ideológica de cada cual, de cada grupo, para poder influir en la salvaguardia y defensa de esa convivencia

Selección DN+