En recuerdo de Manuel Alcántara y César González-Ruano

06/06/2019 a las 06:00

Me encuentro en Málaga. La ciudad con las tripas abiertas, desde hace doce años -y los que le quedan-, para instalar el Metro. Mañana soleada. El termómetro ya marca los 25 grados centígrados. Aquí no hace falta mirar por la ventana para saber qué ropa debes de ponerte antes de salir a la calle. El cielo mediterráneo emana luz a borbotones. Me hallo sentado en una mesita de mármol de una cafetería. Una de tantas que hay en esta bulliciosa y turística ciudad donde hacen un alto en e

Selección DN+