Por si alguien tenía alguna duda, Bildu lo ha dejado claro como el agua. Es “imposible” una alternativa a Navarra Suma si los socialistas no hablan con ellos, la izquierda abertzale. Y cuando se dice hablar es hablar de política. Ni del tiempo inestable de este mes de junio ni del ascenso anticipado de Osasuna. Así que si la socialista María Chivite acaba siendo presidenta de Navarra, sabremos que se ha sentado a hablar con los dirigentes de Bildu. Y si finalmente no lo es, será que no.

