06/04/2019 a las 06:00

El Gran Premio Induráin ha cambiado en parte su recorrido este año, con ese pequeño guiño hacia el Camino de Santiago y su paso por Viana. La idea de ligar recorridos a eventos culturales o hitos históricos siempre me ha parecido un acierto. Pero creo que el Gran Premio en sí no sufre variaciones, porque la esencia de la carrera sigue siendo la misma. Esos últimos 60 o 70 kilómetros son muy exigentes y mentienen la esencia. La carrera se va a ir a casi los 200 kilómetros ye so indica que el ganador no va a ser un corredor cualquiera, aquí va a ganar alguien en muy buena forma y no por casualidad.



SIN VALVERDE, MÁS ABIERTO



En cuanto a la participación creo que tenemos cuatro bloques muy buenos, que son los equipos World Tour. Es cierto que no está el ganador del año pasado, porque Alejandro Valverde como campeón del mundo tiene que atender a otros frentes. Y es lógico y razonable. E incluso creo que le puede dar un toque más interesante la ausencia de Valverde, porque lo deja todo mucho más abierto. Pero creo que Movistar va a traer un bloque muy interesante, con Carlos Verona, que fue segundo el año pasado o Nairo Quintana, que está en muy buena forma.

El bloque de Astana me parece el más completo, tal y como los hemos visto en el inicio de la temporada. Están los hermanos Izagirre, Luis León... buenas piezas con las que jugar en esa parte final de la carrera, y que han demostrado que están en un buen momento de forma. Pero cuidado con Adam Yates, que lo hemos visto en grandísima forma en Valencia, en la Tirreno, en la Volta a Cataluña con la victoria en Valter2000... la gente ya no va a las carreras de principio de temporada a pasearse. cada prueba es un objetivo en sí mismo. Desde Mallorca esto es lucha y espectáculo.



Yo creo que el ganador de la carrera estará entre Movistar, Mitchelton y Astana. Y seguro que hay equipos como Caja Rural-RGA, Euskadi Murias y veremos Cofidis, que también van a dar juego y van a estar en la lucha por la victoria en Estella.



EL CAMBIO DE LA META



Que el Gran Premio Miguel Induráin regresara el año pasado al Paseo de la Inmaculada me pareció un acierto total. Soy partidario de probar cosas y de crear debate. En su tiempo se probó con trasladar la meta a El Puy y la experiencia fue muy buena, dio su juego. Las carreras tienen que abrir debate, y es bueno. El primer año una llegada nueva sorprende a los corredores, el segundo ya sorprende a menos, pero en el tercer año ya vimos que la carrera venía hecha desde Erául. Era difícil que hubiera sopresas.



En cuanto a vistosidad para el público me convence más una meta en la Inmaculada. Porque al final tienes la meta en la puerta del bar. El primer paso es a las tres de la tarde, alargas la sobremesa, sales a ver el paso de los ciclistas, tienes la pantalla gigante para ver el final... Hay muchos alicientes, y no hay más que ver la foto del año pasado, con Valverde llegando solo con los brazos abiertos y la meta a rebosar de la gente.



A ver si nos acompaña el tiempo y tenemos un buen día de ciclismo.



Juan Mari Guajardo es el speaker del G.P. Induráin

Etiquetas Gran Premio Miguel Induráin

Selección DN+