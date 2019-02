19/02/2019 a las 06:00

Quizás la derrota definitiva de un pueblo sea la del lenguaje. Cuando las sociedades pierden la capacidad de expresarse pierden el hilo de Ariadna de lo que son. Pedro Sánchez no es un presidente ilegítimo, pues está ahí por mecanismos estrictamente democráticos. No llegó a la presidencia del Gobierno empujado por el viento; lo llevaron hasta allí las urnas. Sánchez no es un okupa de las mieles del poder que España ha venido a denominar ‘el Falcon’. Sánchez es un okupa de sí mism

Selección DN+