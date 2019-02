Oscar VS Goya

17/02/2019 a las 06:00

Se ha frustrado a última hora, pero el caso es que uno de los mayores eventos televisivos del planeta pretendía emprender un camino que, de hacerse firme, parecía abocarnos a todos a recorrerlo. Y lo mismo no es malo, pero a mí, la verdad, me generaba cierto estrés existencial. Les hablo de los Oscar. Ya saben que este año la entrega de los premios no tendrá presentador. Esa ha sido la solución de un grupo de mentes preclaras. ¿Presentadores que hicieron chistes poco afortunados? ¿Humoristas que luego reciben miles de críticas por cómo lo han hecho? ¿Audiencia descendiendo? "Tengo una idea", propuso una mente brillante: "Quitamos al presentador y nos ahorramos las explicaciones". Y otro, inspirado en la valentía de su colega, añadió: "¿Y si aprovechamos los cortes de publicidad para entregar los premios 'menores' y así aligeramos?".

Lo que esos genios entendían por 'premios menores' son, en realidad, los importantes. Sí, lo digo en serio. Mucho más que actores y actrices: mejor cortometraje de acción real, maquillaje y peluquería, fotografía y montaje. La gente que hace cine, la que no pide fama sino un medio para contar sus historias, es la que merece las estatuillas. La ola de protestas, incluidos miembros de peso de la institución, ha torcido el brazo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y todos los premios tendrán finalmente la misma consideración. Luego está lo del no-presentador. Verán, esta semana hablé con un experto en Inteligencia Artificial y me asustó un poco. ¿Saben que estamos cerca de empezar a transformar el panorama laboral? Así, tal cual. Desde los coches que se conducen solos hasta robots médicos, escritores automáticos... Lo de que no haya presentador en la gala me hizo pensar en esto, en la Inteligencia Artificial: una gala que se presenta sola. ¿Alguien le ve sentido? Al otro lado, aquí, en España, los Goya. Todo está dicho de la gala, pero no sobra subrayar que fue una de las más humanas que se recuerdan. Esto es, repleta de sentimientos y sensaciones que cualquier persona puede interpretar. El alegato de Jesús Vidal quedará en la memoria, al igual que el buen hacer de Buenafuente y Silvia Abril. Motivos sobrados para que sean esta vez los Oscar los que puedan aprender.

