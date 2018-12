07/12/2018 a las 13:50

Abuela ¿qué es el amor? Así, de sopetón, me lanzó mi nieta la pregunta mientras me ayudaba a prepararles la merienda a ella y a sus hermanos. Sorprendida, titubeé… el amor… el amor. ¿Pero cuál de ellos? porque hay muchos tipos… Mientras le preguntaba, me daba un respiro para repasar mis conocimientos amorosos. ¡Abuela! ¿Pues cuál va a ser?, el amor… el amor de las películas, que se quieren y se besan… Ah! ya... te refieres al amor entre un hombre y una mujer… al amor d

