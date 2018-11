Los (maravillosos) desnudos urbanos que podrían salvarnos

Actualizada 24/11/2018 a las 13:54

Soy vaga, lo admito. La pereza es el pecado capital que más cometo. Me cuesta despegarme del cuerpo las distracciones y salir de casa por las mañanas si no tengo alguna cita programada, qué le vamos a hacer. Llámenlo pasar la mopa, llámenlo libro, llámenlo móvil, llámenlo equis… siempre suele haber algo por ahí que me atrapa en casa. Después me sucede como a los críos cuando les da miedo un columpio, lo prueban, entran en bucle y no quieren ir a casa. Solo una más, mamá. Salvando

Selección DN+