    Opinión

20/10/2018 a las 06:00

Sostenerla y no enmendarla era la conducta habitual de los antiguos hidalgos españoles: una vez habían desenvainado la espada por algún agravio, real o imaginario, no tenían más remedio que sostenerla y usarla hasta el final aunque fueran conscientes de haberse equivocado. Así lo prescribían las leyes del honor. En medicina, semejante proceder es desastroso. Cuando un medicamento, en la dosis adecuada, se demuestra ineficaz, persistir en su administración, aumentándola, no logra otro re

Selección DN+