20/10/2018 a las 06:00

Una de las escenas que más recordamos de las telenovelas es una de 'María la del Barrio'. La secuencia la recuerda hasta quien no ha visto esa ficción mexicana protagonizada por Thalía porque es la que más se repite como gracieta en montajes de toda clase de programas de humor. "¿Qué haces besando a la lisiada?", grita Itatí Cantoral (Soraya Montenegro) a Nandito (Osvaldo Benavides) en presencia de Alicia (Yuliana Peniche), la lisiada. "La maldita lisiada", como llama después a la muchacha en la silla de ruedas. También "escuincla babosa", "inválida del demonio" o "marginal". En 'Gran Hermano VIP' es Miriam Saavedra la que pone motes a la gente. A Aurah, Señora Zanahoria; a Suso, Champiñón triste; a Makoke, Benjamin Button; a Asraf, Asnar, y a Mónica Hoyos, Señora Dorotea. El jueves, no se sabe si consciente o no, acuñó Maldito muñeco para Angel Garó. Cuando se lo dijo, ambos estaban en la cama, cada uno en la suya, y a la mañana siguiente alegó ser sonámbula y no acordarse de nada.

La actual edición de 'Gran Hermano VIP' tiene, gracias a Miriam Saavedra, personajes propios de un manicomio. O de una telenovela. La que tienen que representar se quedará en nada frente a la realidad. Y ya sabemos que es televisión y poca realidad hay en la televisión. 'La casa de las flores' es un aburrimiento al lado de las locuras de esta señora, que van desde el baile del gusano a sus peleas con Mónica Hoyos (una a cuenta de la calidad de su "culo natural peruano"), pasando por desquiciar a Angel Garó.

Tuvieron un diálogo que ni Emma Thomson y Kenneth Branagh en 'Mucho ruido y pocas nueces'. Reproches y rapidez. Ella está crecida porque oye que le aplauden las gracias en el plató. Y Garó, que nos parecía el más desequilibrado antes de entrar (lo suyo es otra España de los balcones), está harto de ella. La audiencia por las nubes. 29,4% y 3.087.000 espectadores la noche del jueves. Y Angel Garó recordando lo importante sobre Miriam Saavedra: "A ti te apoya el público porque no vive contigo". La profilaxis necesaria de 'Gran Hermano VIP'. Maldita y televisiva chiflada.

Televisión

