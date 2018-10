07/10/2018 a las 06:00

Una gran pancarta con el anagrama de ETA insta a los estudiantes de Ciencias de la Información de la UPV a “aportar algo” en beneficio de la causa. Ante la denuncia presentada por Amaya Fernández, Secretaria del PP en el País Vasco, el Gobierno Vasco no sabe, no contesta. No hace falta irse tan lejos para constatar que la normalidad ha sucumbido ante la exposición de carteles de asesinos, homenajes a terroristas jubilados y selfies con Arnaldo Otegui. Asirón aplaude con las orejas y sus

