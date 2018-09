Ver y oír, pero sobre todo callar

01/09/2018 a las 06:00

En el santuario japonés de Nikkō Tōshō-gū se encuentra la talla llamada “Los Tres Monos Sabios”. Uno de los monos se tapa los ojos para no ver el Mal, otro se cubre las orejas para no oír el Mal, y el tercero se tapa la boca para no decir el Mal. La representación ha trascendido a la cultura popular; se pueden comprar estatuas decorativas que los representan y se han colado entre los emoticonos de WhatsApp. Los humanos no hemos llegado al grado de sabiduría de los tres monos del

Selección DN+