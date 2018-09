Okuparon una casa

01/09/2018 a las 06:00

Pudiera volver a la actualidad el poema de Martin Niemöller: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista/ Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata/ Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista/ Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío/ Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”

