26/08/2018 a las 06:00

Cuando uno muere, ya nada es igual, dijo el filósofo, el poeta o el pastor de mi pueblo, si acaso no son lo mismo. No está en buena racha, Franco. Desde que murió, comenzaron a crecerle las deslealtades, un simparar, y donde lucía una estela luminosa surgió un rastro como de óxido de nitrógeno de pésima combustión. Ahora mismo, si se viera, no se reconocería, y no por el deterioro debido al paso del tiempo, que todo lo aja, sino por el temporal desatado en su contra, o sea, en cont

Selección DN+