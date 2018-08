Actualizada 18/08/2018 a las 20:21

Son muchas las ocasiones que, entre militares, el valor se supone, y eso ocurre porque no siempre los ejércitos, afortunadamente, culminan su razón de ser inmersos en guerras. Al no haber entrado en combate nunca, puede deducirse que el valor se les supone, no está probado; y, para el caso, lo mismo podríamos decir respecto a la cobardía: ni pueden demostrar su valentía por carecer de currículo batallador ni tampoco saldrá a flote su punto cobarde, en el caso de que lo tengan por ahí gu

