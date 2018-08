CRÓNICAS DE ASFALTO

Jubilados sin vacaciones

Los jubilados no tenemos vacaciones. Vaya cara, dirá alguien. Pues no se crean, no es bueno que pase el periodo vacacional sin un cambio en tu vida que arruine la rutina, no es de recibo que sea todo plano… No puede ser lo mismo enero que agosto, eso lo saben hasta los hombres del tiempo.