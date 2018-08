02/08/2018 a las 06:00

Asistimos en los últimos tiempos, entre otras deformaciones de las instituciones y sociedades democráticas modernas, al reverdecimiento de un ancestral espectáculo de masas, anacrónico escenario para cualquier conciencia medianamente formada no necesariamente en lo jurídico, consistente en el enjuiciamiento popular, siempre ignorante y preconcebido, de personas, hechos y circunstancias, coadyuvado con informaciones sesgadas, cuando no malintencionadas, que no hacen sino arengar a aquéllas

