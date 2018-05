Soy miope. Los miopes somos como hermanos universales, una fraternidad arcana: nos reconocemos con sólo mirarnos. Vale, las gafas ayudan, pero una cosa no quita la otra. Al principio me pareció una desgracia, como un lastre más de aquella infancia donde casi siempre tenías las de perder. El tiempo fue quitándome la razón, lo cual es buena prueba de que ésta no tenía sustancia suficiente para llamarse así. En los años confusos, borrosos, mi miopía (disculpas por la aliteración) se