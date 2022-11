Tafalla: Poca vivienda nueva y rehabilitación

venta de vivienda en línea ascendente de los últimos años . Sin embargo, ello no se refleja en la construcción de vivienda nueva que se mueve a un ritmo bastante lento en la ciudad del Cidacos. En lo que va de año 2022, el consistorio tafallés ha concedido siete licencias para ejecución de obra nueva. De ellas, cinco son para viviendas unifamiliares, con ejecución prevista dentro de la denominada AR-2 en la zona del velódromo; y las otras se refieren a la construcción de un edificio de doce viviendas, en la zona de la plaza de toros, mientras que la última de las licencias es para ejecutar un edificio de veinte viviendas en el casco viejo. Laen Tafalla sigue manteniendo lade los últimos años . Sin embargo, elloque se mueve a un ritmo bastante lento en la. En lo que va de año 2022, el consistorio tafallés ha concedido siete licencias para ejecución de obra nueva. De ellas, cinco son para viviendas unifamiliares, con ejecución prevista dentro de la denominada AR-2 en la zona del velódromo; y las otras se refieren a la construcción de un edificio de doce viviendas, en la zona de la plaza de toros, mientras que la última de las licencias es para ejecutar un edificio de veinte viviendas en el casco viejo.

DIARIO DE NAVARRA

Así, la construcción de nueva vivienda sigue siendo uno de los retos que afronta la ciudad del Cidacos ya que se mueve de manera muy lenta. Así lo constata Verónica Olcoz Sesma, directora de la inmobiliaria OLK Gestión, quien apunta a la necesidad de apostar por la rehabilitación en puntos concretos de Tafalla como es el casco antiguo. “Hay edificios en los que urge actuar ya. Esta zona de la ciudad se está quedando vacía y es prioritario tomar cartas en el asunto”, remarcó Olcoz. Consciente del alto coste que supone invertir en rehabilitar un inmueble, reiteró la necesidad de que se pongan en marcha más ayudas en este sentido. “Ahora mismo las hay pero no son suficientes para todo lo que hay que hacer. En el caso de Tafalla somos pocos quienes ahora mismo estamos haciendo algo de rehabilitación”, indicó.

En este sentido, se refirió Olcoz a la importancia del nuevo plan general de ordenación urbana que se está trabajando en Tafalla en el futuro desarrollo urbanístico. Por su fisionomía, ahora mismo la ciudad del Cidacos, con obra nueva, podría crecer en el entorno de la AR-2, donde se va construyendo aunque a un ritmo más lento de lo que se aventuró hace más de una década. Por eso, insiste, en la apuesta que debe hacerse por potenciar la vivienda, vía rehabilitación, en el centro urbano.

La actual situación de crisis económica que se está viviendo a nivel global, constata Olcoz, no se ha notado demasiado en la ciudad del Cidacos, al menos en los datos que se manejan hasta los momentos previos al verano con una evolución creciente de las transacciones inmobiliarias. ¿Qué pasará a partir de ahora? La incertidumbre es global en todos los sentidos. “Habrá que ver cómo y en qué se traduce. Sí que se ha notado algún incremento en los precios pero en la Zona Media no se ha notado tanto como en otras zonas de Navarra. Por eso, aunque es complicado aventurar, creo que no serán unos incrementos demasiado significativos. No obstante, reitero que es una situación de incertidumbre global así que habrá que esperar”, finalizó.