Zizur: Trece de los 68 pisos, sobre los 214.000 euros

La entrega de promociones en la urbanización de Ardoi mantiene a Zizur Mayor, con 188 transacciones formalizadas en los últimos cuatro trimestres, en el pódium de ventas aunque la localidad pierde una posición con respecto a 2021, la segunda, que pasa a ocupar Soto de Lezkairu.

Se debe a la bajada en la entrega de viviendas que se nota también en la tendencia interanual de ventas que desciende un 6%. “Que haya menos obra nueva a la venta, provoca que se venda menos y eso puede venirle bien a la segunda mano”, señala María Aizpún, gerente en DN Inmo, quien no obstante advierte que el escenario de incremento de precios y subida de los tipos de interés al que nos enfrentamos no es favorable a que la gente se compre casa y anticipa un cambio de ciclo que, asegura, “todavía no ha llegado”.

ALBERTO ERRO AGUIRRE

El precio de los inmuebles que se han vendido en el segundo trimestre en Zizur Mayor se ha incrementado con respecto a 2021 aunque en menor medida que en otras localidades de la comarca. En concreto, los pisos han subido un 2,21%, hasta los 1.854,78€ el m2, lo que deja el precio medio en 214.598 euros, una cotización que, no obstante, sólo ofrecen trece de los 68 inmuebles de segunda mano que se ofertan en las principales webs inmobiliarias. Inmuebles repartidos entre el pueblo, la urbanización -el centro de la localidad y el que alberga los edificios más altos- y Ardoi, la zona de nueva construcción, situada al oeste del Casco Antiguo y donde sigue habiendo vivienda en construcción.

A la hora de analizar los precios de los inmuebles de segunda mano, con una amplia oferta de chalets y adosados, conviene no perder de vista un informe de la propia Idealista en el que se habla de un desfase medio del 12% entre los precios que se publican en la web de la inmobiliaria y los que se terminan escriturando. La superficie media de los inmuebles transmitidos en el segundo trimestre baja con respecto a 2021 y se sitúa en los 115 m2 lo que revela que además de unifamiliares se están vendiendo viviendas más pequeñas.

A pocos metros de distancia, en Cizur Menor se han vendido hasta junio ocho inmuebles, entre ellos cinco adosados y un chalet independiente. La tipología de inmuebles que existe en este concejo, la mayoría con una gran superficie, provoca que la demanda sea reducida y de ahí la baja cifra de operaciones. La superficie media de los inmuebles transmitidos en el primer semestre supera los 221 m2 y los precios oscilan entre los 1.100€ el m2 y los 1.809 lo que revela que son en gran media casas grandes y para reformar. Estaban ubicadas en calles como el Mirador de Guendulain, la calle de la Iglesia, Nuestra Señora del Perdón, Roncesvalles y Camino de Oiartza.