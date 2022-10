Ensanche: Un piso en la plaza de la Libertad por más de un millón de euros

y son numerosas las consultas que a diario reciben las inmobiliarias de compradores interesados en inmuebles ubicados en las zonas que comprenden tanto las manzanas que se extienden desde lay lahasta el, como las más céntricas de la ciudad. Pero a pesar de que el stock de inmuebles no sólo no se ha reducido sino que se ha incrementado algo, sobre todo en el Segundo Ensanche , no resulta sencillo casar oferta y demanda., de la Inmobiliarialo achaca a diferencias entre compradores y vendedores sobre la cotización de los inmuebles. Cuenta que recientemente se llegó a frustrar en la inmobiliaria la venta de un piso en elporque el comprador no consiguió rebajar 10.000 euros el precio del inmueble en el que estaba interesado. Al cierre de este suplemento, ese inmueble seguía a la venta por algo más de 500.000 euros. No es un caso aislado. En la misma zona sigue habiendo dos años después viviendas a la venta dey los dos áticos duplex a estrenar del edificio deque recreció tres alturas también mantienen el cartel de ‘se vende’. El precio de venta, aunque ha bajado, sigue superando los 600.000 euros. Una cotización muy alejada del precio medio de los inmuebles que este año se han vendido en la zona. El dato que arrojan las transacciones que se han materializado en torno al, un 10,34% más que en el mismo periodo de 2021. “A diferencia de lo que ha ocurrido en otros barrios, los Ensanches no han perdido volumen de compraventas de segunda mano y sigue siendo una zona de referencia y de preferencia para la demanda gracias a su ubicación y a la calidad de vida que ofrecen”, sostiene, gerente de, con oficina tanto en el Ensanche como en San Juan. Habla de un primer semestre del año en la zona “sólido y fuerte”, con aumento de compraventas (+15%) y precio (+2,4%). “La segunda mano ofrece una alternativa interesante frente a la obra nueva del centro donde los precios están muy por encima. Muchos compradores son partidarios de comprar una vivienda antigua y reformarla. Lo ven como una oportunidad de adaptar la vivienda a sus necesidades por un precio final inferior al de una vivienda nueva”, señala. Para, presidente del(COAPI), “2022 está siendo un año de techo en los precios de la vivienda usada y ante la incertidumbre que viene los precios van a mantenerse”, dice remarcando que la vivienda usada sigue siendo un bien escaso. A diferencia de en otros barrios, en los Ensanches se siguen proyectando viviendas más allá de las más 400 planteadas en el solar de Salesianos, entre las calles Aralar y Media Luna, que próximamente recibirá a sus primeros vecinos y donde todavía quedan viviendas disponibles, con terrazas y buenas vistas a la ciudad. De media, un piso de tres dormitorios ronda allí los 509.000 euros. Las viviendas dese sumarán a las proyectadas en la manzana de. Ambas han provocado oscilaciones, tanto al alza como a la baja, en los precios de los inmuebles de algunas arterias del Segundo Ensanche. La parte más antigua de esa zona es la que más está notando el efecto de la obra nueva. Ahora en calles como Aralar, ya no resulta tan sencillo vender un piso para reformar de 70m2 con tres habitaciones y un baño y que hace dos años podía venderse fácilmente por 250.000 euros. Este año se han tramitado licencias para 53 viviendas libres en los Ensanches lo que permitirá que el mercado siga vivo.