Aierdi destaca que en cinco años se han activado casi 5.000 viviendas de alquiler asequible

Actualizada 03/06/2021 a las 13:19

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha destacado que en los últimos cinco años se han activado unas 5.000 viviendas de alquiler con renta "asequible" en la Comunidad foral.

Aierdi ha afirmado, en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, que en la legislatura pasada "se pusieron las bases para abordar un cambio de paradigma que con el paso de los años se está materializando en una realidad, un cambio de paradigma que deja de entender la vivienda como un bien de consumo, inversión y en ocasiones especulación, para entenderlo como un derecho básico de la ciudadanía".

El consejero ha afirmado que "partimos de un diagnóstico con algunas premisas claras: es necesaria una mayor oferta de vivienda asequible en régimen de alquiler para la población". "Además, existen otros retos derivados de que tenemos un parque de vivienda antiguo e ineficiente energéticamente y existe un riesgo de macrocefalia en torno a la Comarca de Pamplona y riesgo de despoblación en otros territorios", ha dicho.

Sobre las medidas que se han venido adoptando en los últimos años, Aierdi ha explicado que, en primer lugar, se ha trabajado en el Plan Navarra Social Housing, que inicialmente contaba con 524 viviendas y que en la planificación actual se ha multiplicado para llegar a las más de 1.200 viviendas nuevas de alquiler público a precios "asequibles" lanzadas para el 2023.

En segundo lugar, ha destacado el impulso de los llamados programas EmanZipa y David, mecanismos que sobre un máximo de renta de 650 euros mensuales cubren con ayudas el 50%. "En sólo dos años y medio en vigor, el programa para jóvenes EmanZipa contabiliza hoy 2.560 personas beneficiarias -que hasta entonces se encontraban sometidas a la presión alcista de los precios de alquiler- y el programa David acoge a otras 1.233 familias beneficiarias", ha destacado.

En cuanto a la movilización de vivienda deshabitada, Aierdi ha explicado que el programa de la Bolsa de Alquiler contaba en 2015 con 475 viviendas -una cifra no superada en los diez años anteriores- y a partir de entonces, "no por arte de magia, sino como consecuencia de las medidas de incentivo activadas entre 2016 y 2017, esa cifra ha ido creciendo progresivamente, hasta situarse hoy en las 794; es decir, un incremento de casi el 70%, y no por casualidad".

Aierdi ha señalado que "durante estos últimos cinco años, y por las diferentes vías que he citado, el Gobierno de Navarra ha posibilitado un aumento de la oferta de vivienda de alquiler asequible en su conjunto en casi 5.000 viviendas". "Puede resultar insuficiente, como dice el Defensor del Pueblo, estoy de acuerdo, porque la demanda es todavía mayor. Lo mismo que la creación de empleo será insuficiente mientras haya una tasa de paro superior al 10% o que hay que aumentar las especialidades médicas para reducir listas de espera. Obviamente. Pero lo importante son las políticas que se ponen en marcha y los resultados que se obtienen", ha destacado.

EL PSIS DE ECHAVACOIZ "NO SE PUEDE EJECUTAR"

El consejero ha afirmado que "la política de suelo es fundamental" y ha asegurado que hay PSIS como el de Echavacoiz cuyo contenido "no podemos sino denunciar". "Es un plan que no se puede ejecutar por dos cuestiones fundamentales: primero, porque hay que resolver el bucle ferroviario, que afecta necesariamente al desarrollo urbanístico, y segundo porque hay que resolver la ubicación de una empresa que condiciona por su actividad el conjunto de ese ámbito". "El plan supondría un agujero absoluto para los contribuyentes navarros por el impacto económico de los compromisos que -los Gobiernos de UPN- negociaron con la empresa, si no llevamos adelante un revisión de ese plan, como hemos planteado claramente", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha afirmado que "las instituciones deben establecer una serie de medidas para que el derecho de la vivienda pueda ser garantizado" y ha afirmado que "la estrategia no pasa exclusivamente por la construcción, habrá que tener en cuenta la realidad y en función de la misma actuar". Ramírez ha planteado que se deben utilizar los fondos europeos Next Generation para afrontar una actualización del Plan de Vivienda de Navarra 2018-2028 y ha señalado que el Gobierno foral "tiene mucho camino que recorrer".

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que "es decepcionante la incapacidad de un Gobierno que tiene un problema enorme de miles de personas que demandan vivienda y no les da respuesta ni en el corto, ni en el medio ni en el largo plazo". "Lo único que ha hecho es confirmar su incapacidad para resolver su problema. Dedican todas su intervenciones a hacer oposición a la oposición de hace ocho años, sin resolver los problemas del presente. El plan de Echavacoiz lo tiene paralizado por intereses partidistas, porque si hay algo que revisar tiempo ha tenido para hacerlo", ha señalado.

Por el contrario, la parlamentaria del PSN Arantza Biurrun ha considerado que UPN dejó con el PSIS de Echavacoiz "un gran marrón para los Gobiernos posteriores, porque aseguraron pingües beneficios en un plan que dejaron cerrado y bien cerrado y que ahora los demás tendrán que solucionar". "El Gobierno tiene claro qué va a hacer, primero evaluar qué condiciones y compromisos tiene el Gobierno, explicar bien a la ciudadanía cuánto nos puede costar y explicar qué viabilidad tiene", ha afirmado. Biurrun ha asegurado que el Gobierno apuesta por un modelo "universalista de vivienda destinado a cubrir las necesidades de todos".

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha defendido que "ha habido un antes y un después en la política de vivienda, un cambio que da un giro no solo en las políticas de vivienda que viene implantando Nasuvinsa desde 2015, sino también un cambio legislativo claro con la ley foral de vivienda de 2016 y la ley foral de derecho subjetivo a la vivienda de 2018". "Antes había una vivienda que se consideraba como un motor económico y un bien de inversión, y después la vivienda se convierte en un derecho", ha asegurado. Sobre el PSIS de Echavacoiz, ha afirmado que "la revisión es la única salida".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha advertido de que el 9 de agosto "desaparecen todas las moratorias que había planteado el estado de alarma" por el Covid-19 y "no conocemos que se vayan a dar prórrogas". "Nos preocupa que en medio del verano nos podamos encontrar con un montón de lanzamientos -desahucios- acumulados en los juzgados que contribuyan a que este derecho se vea mermado. Tenemos que trabajar algunos mecanismos en los que esta Cámara pueda ser útil para no vernos en medio de agosto en una situación de emergencia habitacional", ha señalado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que en materia de vivienda "hay tres cuestiones que hay que abordar ya". En primer lugar, ha destacado que "hay que primar el alquiler frente a la compra y esto pasa por unos precios asequibles y justos", para lo que ha demandado un control sobre los precios. En segundo lugar, ha afirmado que "hay que facilitar recursos habitacionales públicos, además de las ayudas". Y finalmente, ha señalado que "hay que evitar la especulación y los abusos" que permiten casos de hacinamientos en viviendas.