Más de 71.000 visitas en la primera Feria Inmobiliaria Virtual de Navarra

Actualizada 31/03/2021 a las 17:15

La primera Feria Inmobiliaria Virtual de Navarra (FEIV), organizada por ‘Diario de Navarra’ y ‘BrandOk’ del pasado 22 al 28 de marzo, ha sido un éxito de participación. Tanto el enlace de la Feria www.feivnavarra.es como las noticias de las promociones publicadas en www.diariodenavarra.es han sumado más de 71.000 visitas (páginas vistas). De esta forma, se ha puesto al alcance de un clic la mejor oferta inmobiliaria de la Comunidad foral, un cómodo punto de encuentro entre el sector y el público.

Esta pionera iniciativa ha recibido el apoyo y el compromiso del sector inmobiliario y ha contado con la participación de seis promotoras y sus 13 promociones de obra nueva: Proginsa (promociones Altum Lezkairu, Atrio Lezkairu, Puerta de Lezkairu y Soy Arrosadía 2); Adania (promociones Edificio AS y Lezkairu One); LEG (promoción UNIQUE Lezkairu); Abaigar (promociones Nydo Mutilva, OK Lezkairu y Naos Barañáin); Culmia (promociones Residencial Lezkairu y Arenas de Pombera) e Yboma (promoción Aqua Ardoi).

En resumen, se ha presentado un amplio abanico de más de 500 viviendas ofertadas en este escaparate virtual, que ha despertado el interés de los potenciales compradores. La mayoría de las promociones se encuentran ubicadas en Pamplona, frente a una en Cantabria.

Además, también bajo este paraguas virtual, el público ha obtenido información sobre diversos servicios relacionados con el sector. Las empresas Bizkor (sistemas de seguridad e incendios) y URGON (suministros eléctricos) se han sumado a esta iniciativa. Asimismo, los interesados en alojamientos para estudiantes en Pamplona han recibido el asesoramiento de Campus Home. Por último, los lectores participantes han entrado en el sorteo de cupones de regalo de las empresas Ikea y Media Markt.